Гасли будет выступать в Формуле-1 под №10
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Резервный пилот «Ред Булла» Пьер
Гасли выбрал себе постоянный номер в Формуле-1. Напомним, что в ближайших
гонках он заменит Даниила Квята в составе «Торо Россо».
Спортивный регламент Ф-1 2014
года гласит, что гонщики могут выбрать номера с 2 до 99, с которыми они будут
выступать до конца карьеры. №1 зарезервирован по желанию для чемпиона мира.
Гасли выбрал себе постоянный
№10. В свой последний год в Ф-1 Камуи Кобаяши в составе «Катерхэма» выступал
именно с №10.
Пьер выступал с этим номером в
2013-м, когда стал чемпионом Формулы Renault Eurocup 2.0 в составе Tech 1.
Напомним, что Гасли точно выступит в Японии и в Малайзии.
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