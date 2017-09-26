Гасли будет выступать в Формуле-1 под №10

Резервный пилот «Ред Булла» Пьер Гасли выбрал себе постоянный номер в Формуле-1. Напомним, что в ближайших гонках он заменит Даниила Квята в составе «Торо Россо».

Спортивный регламент Ф-1 2014 года гласит, что гонщики могут выбрать номера с 2 до 99, с которыми они будут выступать до конца карьеры. №1 зарезервирован по желанию для чемпиона мира.

Гасли выбрал себе постоянный №10. В свой последний год в Ф-1 Камуи Кобаяши в составе «Катерхэма» выступал именно с №10.

Пьер выступал с этим номером в 2013-м, когда стал чемпионом Формулы Renault Eurocup 2.0 в составе Tech 1. Напомним, что Гасли точно выступит в Японии и в Малайзии.