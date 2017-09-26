Женщины в Саудовской Аравии впервые смогли попасть на футбольный стадион
Источник: The TimesКомментарии
В Саудовской Аравии впервые в истории женщины смогли посетить футбольный стадион.
Как сообщает The Times, представительницы слабого пола смогли посетить международный стадион им. Короля Фахда в Эр-Рияде. Женщины присутствовали на мероприятиях, посвященных 87-му Национальному дню 23 сентября.
Ранее иранские женщины попытались проникнуть на стадион «Азади», где проходил матч между футбольными клубами «Персеполис» и «Эстегляль». Билеты у них были на руках, однако на стадион их не пустили.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически