Женщины в Саудовской Аравии впервые смогли попасть на футбольный стадион

В Саудовской Аравии впервые в истории женщины смогли посетить футбольный стадион.

Как сообщает The Times, представительницы слабого пола смогли посетить международный стадион им. Короля Фахда в Эр-Рияде. Женщины присутствовали на мероприятиях, посвященных 87-му Национальному дню 23 сентября.

Ранее иранские женщины попытались проникнуть на стадион «Азади», где проходил матч между футбольными клубами «Персеполис» и «Эстегляль». Билеты у них были на руках, однако на стадион их не пустили.