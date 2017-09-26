Леонарду Жардим: Исход этого матча с «Порту» будет зависеть от мелочей

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту«.

- «Порту» - превосходная команда. Она вот уже несколько туров возглавляет национальное первенство. У этой команды очень хорошие игроки и тренер, который мне очень нравится. Исход этого матча будет зависеть от мелочей.

Не думаю, что игровая схема повлияла на поражение «Порту» от «Бешикташа». «Порту» играл двумя форвардами, но и мы играли двумя форвардами в прошлом сезоне и дошли до полуфинала. Так что тактическая схема здесь ни при чем. Завтра «Порту» может сыграть и с одним, и с двумя нападающими. Все будет зависеть от решения Сержиу [Консейсау], - передает слова Жардима официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени.