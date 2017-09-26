Сержиу Консейсау: С «Монако» хотим сыграть лучше, чем против «Бешикташа»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако«.

- «Монако» - великолепный клуб. Я играл против него, когда выступал за «Нант». У «Монако» солидная, хорошо организованная команда, которая отлично реализовывает моменты и много забивает. Нам стоит их опасаться, но в первую очередь надо сосредоточиться на своей игре. Я верю в команду. Хотим сыграть лучше, чем против «Бешикташа», - передает слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча пройдет во вторник, 26 сентября, на поле стадиона «Луи II» и начнется в 21:45 по московскому времени.