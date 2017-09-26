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Франц Тост: Квят не раскрыл весь свой потенциал в нынешнем году

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал факт замены Даниила Квята на Пьера Гасли на следующие гонки.

«Команда «Торо Россо» была организована «Ред Буллом» для того, чтобы давать шанс пилотам молодежной программы в Ф-1. Именно это мы и делаем, приглашая Пьера в команду. Он следующий на очереди в программе «Ред Булла». Он заслужил этот шанс, выиграв титул в GP2.

Кроме того, он демонстрирует свою скорость в японской Суперформуле. У Гасли есть шанс стать чемпионом и здесь, так как он отстает от лидера общего зачета всего на пол-очка. Замена пилотов позволит нам принять наиболее взвешенное решение относительно состава на 2018 год.

По различным причинам – из-за технических сбоев или по причине собственных ошибок – Даниил Квят не раскрыл весь свой потенциал в 2017-м. Именно поэтому он уступает свое место на ближайшие гонки. Это даст нам возможность оценить Пьера на трассе в условиях гоночного уик-энда», - цитирует Тоста Autosport.

Гасли заменит Даниила Квята в следующих гонках. Известно, что Пьер точно выступит в Малайзии и Японии.

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