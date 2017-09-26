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Президент ФК «Марбелья» Гринберг арестован в Испании

Источник:  MarcaКомментарии

Российский бизнесмен, а также президент футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг арестован гражданской гвардией Испании.

Как сообщает Marca, помимо Гринберга арестованы еще 10 человек, которые связанны с криминальными структурами. Люди подозреваются в отмывании денег и участии в преступном сообществе.

Операция по аресту состоялась во вторник в городах Марбелья и Михас. По ходу операции изъяли большой объем материала для расследования.

Александр Гринберг проживает в Марбелье с 2008 года. Бизнесмен является владельцем и президентом клуба «Марбелья», выступающего в сегунде B.

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