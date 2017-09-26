Александр Ширко: «Спартаку» будет сложно заменить Промеса

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, что «Спартаку» будет тяжело найти замену Куинси Промесу, который пропустит матч из-за травмы.

- Не знаю, Промеса сложно заменить. Я уже неоднократно говорил, что сегодня это лидер команды. Футболист, забивающий мячи. Исходя из того, кто сейчас не травмирован, Каррере предстоит сделать выбор. Хотя он и с заменами, и со всем остальным сейчас не угадывает, - передает слова Ширко rusfootball.info.

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.