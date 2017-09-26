Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Ширко: «Спартаку» будет сложно заменить Промеса

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, что «Спартаку» будет тяжело найти замену Куинси Промесу, который пропустит матч из-за травмы.

- Не знаю, Промеса сложно заменить. Я уже неоднократно говорил, что сегодня это лидер команды. Футболист, забивающий мячи. Исходя из того, кто сейчас не травмирован, Каррере предстоит сделать выбор. Хотя он и с заменами, и со всем остальным сейчас не угадывает, - передает слова Ширко rusfootball.info.

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: Ничья с «МЮ» для ЦСКА будет очень хорошим результатомБывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов против «МЮ».Эусебио Ди Франческо: «Рому» ждет труднейший матч с «Карабахом»Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.Алексей Лунин: Планировали, что нападающие «Спартака» смогут переигрывать мощных футболистов «Ливерпуля»Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем» (2:1).Унаи Эмери: И Кавани, и Неймар будут бить много пенальтиГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе перед матчем с «МЮ»Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес занимается индивидуально перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
MMA
Нурмагомедов, Тайсумов и Сайтиев посетят турнир WFCA 42 в Москве, где подерется Александр Емельяненко
Футбол
Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Мы относимся с уважением к «ПСЖ», но у «Баварии» больше опыта в Лиге чемпионов
Футбол
Микель Ойарсабаль: «Зенит» – фаворит, но «Реал Сосьедад» едет в Россию с мыслями о победе
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Александр Ширко
Александр Ширковсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости