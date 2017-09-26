Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе перед матчем с «МЮ»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес занимается индивидуально перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Тренировка армейцев состоялась сегодня на стадионе «Октябрь» в Москве. Фернандес, получивший сотрясение мозга в столкновении с полузащитником «Динамо» Антоном Сосниным, занимался по индивидуальной программе под руководством тренера по физподготовке Паулино Гранеро.

Как сообщает «Р-Спорт», полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не принимал участия в открытой для СМИ части тренировки.

Напомним, что ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что защитник Фернандес возможно сыграет против «МЮ».