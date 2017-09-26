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Николай Южанин покинул пост старшего тренера «Кубани»

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Старший тренер краснодарской «Кубани» Николай Южанин ушел с должности.

По сообщению официального сайта «Кубани» 53-летний специалист возглавил молодежную сборную Киргизии. Также стало известно, что Южанин будет помогать Александру Крестинину в тренерском штабе главной сборной команды Киргизии.

Южанин возглавил «Кубань» осенью 2016 года. Однако, летом 2017 года был переведен на позицию старшего тренера, уступив пост Евгению Калешину.

Добавим, что «Кубань», выступающая в ФНЛ, занимает 15-е место в турнирной таблице.

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