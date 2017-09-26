Унаи Эмери: И Кавани, и Неймар будут бить много пенальти
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери
поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит
сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.
«У нас впереди долгожданный матч против великой
команды с богатой историей. Команды, которая может выиграть любой турнир. Это
очередной шаг в нашем развитии. Хотим продемонстрировать наш нынешний уровень.
Мы хотим играть с такими командами, как «Бавария». Когда я работал в Испании, я
повидал сильнейшие клубы Европы с лучшими игроками в мире. Такие, как «Реал», «Барселона»,
«Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
«ПСЖ» сделал шаг вперед и стал кандидатом на победу в Лиге чемпионов. В спорте у нас стало больше врагов, потому что другие команды видят: мы настроены серьезно. Поэтому о нас говорят. Между «ПСЖ» и другими большими клубами идет борьба, и это хорошо для нас.
У нас много игроков, которые могут бить
пенальти. Бить должен тот, кто лучшего всего готов в данный момент. Хочу, чтобы
Кавани и Неймар оба брали на себя ответственность. Они оба будут исполнять
много пенальти.
Я немного знаком с Карло Анчелотти. Это
замечательный человек, очень честный. Его карьере тренера можно позавидовать.
Работой со всеми своими командами он подает пример остальным тренерам в мире. Завтра
болельщики вспомнят все хорошее, что пережили вместе с ним», - цитирует
Эмери официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и
начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.