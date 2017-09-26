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Унаи Эмери: И Кавани, и Неймар будут бить много пенальти

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас впереди долгожданный матч против великой команды с богатой историей. Команды, которая может выиграть любой турнир. Это очередной шаг в нашем развитии. Хотим продемонстрировать наш нынешний уровень. Мы хотим играть с такими командами, как «Бавария». Когда я работал в Испании, я повидал сильнейшие клубы Европы с лучшими игроками в мире. Такие, как «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«ПСЖ» сделал шаг вперед и стал кандидатом на победу в Лиге чемпионов. В спорте у нас стало больше врагов, потому что другие команды видят: мы настроены серьезно. Поэтому о нас говорят. Между «ПСЖ» и другими большими клубами идет борьба, и это хорошо для нас.

У нас много игроков, которые могут бить пенальти. Бить должен тот, кто лучшего всего готов в данный момент. Хочу, чтобы Кавани и Неймар оба брали на себя ответственность. Они оба будут исполнять много пенальти.

Я немного знаком с Карло Анчелотти. Это замечательный человек, очень честный. Его карьере тренера можно позавидовать. Работой со всеми своими командами он подает пример остальным тренерам в мире. Завтра болельщики вспомнят все хорошее, что пережили вместе с ним», - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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