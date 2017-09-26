Александр Емельяненко оказался легче дос Сантоса на 14 килограммов перед боем на турнире WFCA 42

Александр Емельяненко: Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в преддверии поединка против бразильца Джеронимо дос Сантоса на турнире WFCA 42 заявил, что находится в своей лучшей форме за всю свою спортивную карьеру.