Александр Емельяненко оказался легче дос Сантоса на 14 килограммов перед боем на турнире WFCA 42
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Москве состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам WFCA 42.
Российский тяжеловес Александр Емельяненко оказался легче своего соперника из Бразилии Джеронимо дос Сантоса. Александр показал на весах 115 кг, Джеронимо - 129 кг.
Напомним, что турнир пройдет 27 сентября в ГЦКЗ «Россия» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.
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