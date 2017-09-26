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Алексей Лунин: Планировали, что нападающие «Спартака» смогут переигрывать мощных футболистов «Ливерпуля»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем» (2:1).

- Мы планировали, что наши быстрые нападающие смогут создавать моменты и переигрывать мощных футболистов «Ливерпуля». И нашей команде удавались неплохие атаки, а два из созданных моментов получилось реализовать. Кроме того, мы приготовили сопернику определенные сюрпризы в розыгрыше стандартных положений. Забить со «стандартов» не вышло, но шансы для этого были хорошие.

«Ливерпуль» - ровная в целом команда, обладающая хорошим подбором разноплановых нападающих. Именно в этом заключалась для нас главная сложность - кто против кого будет играть. И нужно отдать должное нашим ребятам: они действовали тактически грамотно и заслужили эту победу своей игрой.

Доставило ли сложности то, что у англичан физически крепкая команда? Мы смотрели матчи «Ливерпуля» и знали, что в этом компоненте на отдельных позициях их футболисты превосходят наших. Постарались за счет тактических взаимодействий и подстраховки сделать так, чтобы англичане не оставались один в один с нашими игроками, - передает слова Лунина официальный сайт красно-белых.

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