«Енисей» разгромил «Сибсельмаш» в Кубке России по хоккею с мячом
Красноярский «Енисей» забил 20 мячей в ворота «Сибсельмаша» в очередном матче первого этапа Кубка России по хоккею с мячом, который проходит в Ульяновске и Хабаровске.
«Енисей» набрал 10 очков и делит верхнюю строчку таблицы группы Б c хабаровским «СКА-Нефтяником».
Сегодня уже в четвертом матче Кубка России «Енисей» на арене «Ерофей» встречался с Новосибирским «Сибсельмашем». В ранге фаворита были, бесспорно, Красноярцы, но соседи из Новосибирска до этого матча лидировали, т.к. «Енисей» потерял очки после ничьей с Хабаровском. «Енисей» традиционно забивает быстрый мяч уже на первой минуте – Сергей Ломанов выводит на удар Алмаза Миргазова. Через пять минут уже Алмаз отдает голевой пас Дмитрию Макарову. Далее уже тоже «традиционно» Роман Черных отражает 12-метровый. Затем игра несколько успокоилась и «Енисей» начал планомерно увеличивать разрыв в счете: Алмаз Миргазов догнал лидеров бомбардиров КР.. Виктор Чернышёв отличился с передачи молодого Или Лопатина. Тут же Илья вывел на удар Александра Баздырева. Почин молодежи поддержал Эрик Петерссон и вновь опередил Алмаза в соревновании бомбардиров. На 38-ой минуте «Енисею» наконец удался угловой- с подачи Алана Джусоева отличился Сергей Ломанов. И Эрик Петерссон завершил первый тайм- 0 : 8. В начале второго Сергея Ломанова сносят в штрафной и Эрик Петерссон с 12-метрового точен- 0 :9 Эрик выходит лучшие бомбардиры Кубка. Вместе с П.Рязанцевым. Вячеслав Лисак заменил в воротах Романа Черных и единственной интригой осталось – сможет ли «Енисей» догнать по разнице мячей хозяев( в случае равенства очков- это первый доп. показатель для выявления победителя) . Да…и еще сумеет ли Петерссон обойти Рязанцева. К 55-ой минуте случилось и то и другое: Эрик забил 10-й мяч «Енисея», а Вадим Чернов 11-ый.( В обоих случаях пасы Алана Джусоева). Интрига умерла… Сергей Ломанов отличился с 12-метрового. «Енисей» стал немного больше позволять «ССМ» и 2 мяча номинальные хозяева забили. Гости играли в удовольствие: Виктор Чернышёв. Алмаз Миргазов дважды. Дважды Алан Джусоев. И точку поставил Сергей Ломанов - 2 : 20. Это матч, кстати, внесет серьезные изменения в статистические данные чемпионата – теперь хозяевам нужно почти по всем показателям ( в т.ч. снайперскими) догонять «Енисей». Завтра, 26-го сентября в 12 часов по Красноярску «Енисей» встречается Со второй сборной России , где играют три наших молодых хоккеиста: Семён Чупин, Иван Децура и Максим Янов. #хкенисей #кубокроссии17
Кубок России. 1-й этап
«Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск) – 2:20(0:8)
«Кузбасс» (Кемерово) – «Байкал-Энергия» (Иркутск) – 6:9 (3:2)
«Старт» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Казань) – 1:1 (0:1)
Россия-2 – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 3:5 (1:4)
«Родина» (Киров) – «Водник» (Архангельск) – 3:10 (1:6)
«Динамо» (Москва) – «Строитель» (Сыктывкар) – 15:4 (7:0)
«Волга» (Ульяновск) – «Зоркий» (Красногорск) – 6:3 (1:2)