«Енисей» разгромил «Сибсельмаш» в Кубке России по хоккею с мячом

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В Хабаровске почти все ясно, а в Ульяновске интрига живее всех живых Сыграны четыре тура первого этапа Кубка России.

«Мы в призерах, но радости нет» В матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» разгромил архангельский «Водник - 11:2.

«Енисей» – бронзовый призер чемпионата России В матче за 3-е место красноярцы крупно переиграли «Водник» 11:2. По три мяча у победителей забили Артем Ахметзянов и Александр Насонов.

В России будет новый чемпион «Енисей» завоевывал золотые медали три года подряд и после пораженияы в первом полуфинале сложил с себя чемпионские полномочия.