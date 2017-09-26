Эусебио Ди Франческо: «Рому» ждет труднейший матч с «Карабахом»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.

«С уверенностью могу сказать, что нас ждет труднейший матч. Нас ждут сложные встречи и после «Карабаха». Да, у нас есть преимущество перед своим соперником, но никаких послаблений завтра не будет. Результат каждой встречи для нас важен», - цитирует Ди Франческо Azerisport.

Наставник итальянцев прокомментировал информацию об интересе к форварду «Карабаха» Махиру Мадатову. Ранее сообщалось, что об этом заявили в руководстве «Ромы»

«Этот футболист очень интересный. Знаем его по хорошим ударам с дальней дистанции. В «Карабахе» есть игроки сильнее и опаснее него. Но мы приехали сюда не за ним, а за победой», - отметил тренер «Ромы».

Матч «Карабах» - «Рома» состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Москве.