Эусебио Ди Франческо: «Рому» ждет труднейший матч с «Карабахом»
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился
ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в групповом
турнире Лиги чемпионов.
«С уверенностью могу
сказать, что нас ждет труднейший матч. Нас ждут сложные встречи и после
«Карабаха». Да, у нас есть преимущество перед своим соперником, но никаких
послаблений завтра не будет. Результат каждой встречи для нас важен», - цитирует
Ди Франческо Azerisport.
Наставник итальянцев
прокомментировал информацию об интересе к форварду «Карабаха» Махиру Мадатову.
Ранее сообщалось, что об этом заявили в руководстве «Ромы»
«Этот футболист очень
интересный. Знаем его по хорошим ударам с дальней дистанции. В «Карабахе» есть
игроки сильнее и опаснее него. Но мы приехали сюда не за ним, а за победой», -
отметил тренер «Ромы».
Матч «Карабах» - «Рома»
состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Москве.