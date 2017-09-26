Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эусебио Ди Франческо: «Рому» ждет труднейший матч с «Карабахом»

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с «Карабахом». Напомним, что командам предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.

«С уверенностью могу сказать, что нас ждет труднейший матч. Нас ждут сложные встречи и после «Карабаха». Да, у нас есть преимущество перед своим соперником, но никаких послаблений завтра не будет. Результат каждой встречи для нас важен», - цитирует Ди Франческо Azerisport.

Наставник итальянцев прокомментировал информацию об интересе к форварду «Карабаха» Махиру Мадатову. Ранее сообщалось, что об этом заявили в руководстве «Ромы»

«Этот футболист очень интересный. Знаем его по хорошим ударам с дальней дистанции. В «Карабахе» есть игроки сильнее и опаснее него. Но мы приехали сюда не за ним, а за победой», - отметил тренер «Ромы».

Матч «Карабах» - «Рома» состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: Ничья с «МЮ» для ЦСКА будет очень хорошим результатомБывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов против «МЮ».Унаи Эмери: И Кавани, и Неймар будут бить много пенальтиГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Баварией». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе перед матчем с «МЮ»Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес занимается индивидуально перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».Александр Ширко: «Спартаку» будет сложно заменить ПромесаБывший нападающий «Спартака» Александр Ширко рассказал, что «Спартаку» будет тяжело найти замену Куинси Промесу, который пропустит матч из-за травмы.Сержиу Консейсау: С «Монако» хотим сыграть лучше, чем против «Бешикташа»Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако».
MMA
Нурмагомедов, Тайсумов и Сайтиев посетят турнир WFCA 42 в Москве, где подерется Александр Емельяненко
Футбол
Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Мы относимся с уважением к «ПСЖ», но у «Баварии» больше опыта в Лиге чемпионов
Футбол
Микель Ойарсабаль: «Зенит» – фаворит, но «Реал Сосьедад» едет в Россию с мыслями о победе
все новости
Карабах
Карабахкалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Эусебио Ди Франческо
Эусебио Ди Франческовсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости