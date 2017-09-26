Андрей Канчельскис: Ничья с «МЮ» для ЦСКА будет очень хорошим результатом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов против «МЮ».

- Шансы есть всегда. Просто кому-то удается этим шансом воспользоваться, кому-то нет. Все зависит от футболистов. Естественно, «Манчестер Юнайтед» - фаворит. Но ЦСКА играет дома, при своих болельщиках.

Самое главное — не пропустить. Не пропустят — будет шанс выиграть. В обратном случае шансов останется меньше. Поэтому особое внимание надо будет уделить обороне, построже сыграть здесь. Ведь «Манчестер» в последнее время очень много забивает. Использует свои моменты по максимуму.

Думаю, что ничейный результат для армейцев тут будет очень хорошим, - приводит слова Канчельскиса rusfootball.info.

Напомним, что встреча состоится в среду, 26 сентября, на поле стадиона «ВЭБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.