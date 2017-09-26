Александр Емельяненко: Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в преддверии поединка против бразильца Джеронимо дос Сантоса на турнире WFCA 42 заявил, что находится в своей лучшей форме за всю свою спортивную карьеру.

«Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру в спорте. Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать. Желаю ему всего хорошего», - сказал Емельяненко.

Напомним, что турнир WFCA 42 пройдет 27 сентября в ГЦКЗ «Россия» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Также добавим, что во время официальной церемонии взвешивания Александр Емельяненко показал на весах 115 кг, в то время, как его соперник — 129 кг.