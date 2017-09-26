Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Емельяненко: Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в преддверии поединка против бразильца Джеронимо дос Сантоса на турнире WFCA 42 заявил, что находится в своей лучшей форме за всю свою спортивную карьеру.

«Я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру в спорте. Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать. Желаю ему всего хорошего», - сказал Емельяненко.

Напомним, что турнир WFCA 42 пройдет 27 сентября в ГЦКЗ «Россия» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Также добавим, что во время официальной церемонии взвешивания Александр Емельяненко показал на весах 115 кг, в то время, как его соперник — 129 кг.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Емельяненко оказался легче дос Сантоса на 14 килограммов перед боем на турнире WFCA 42В Москве состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам WFCA 42.Нурмагомедов, Тайсумов и Сайтиев посетят турнир WFCA 42 в Москве, где подерется Александр Емельяненко27 сентября в ГЦКЗ «Россия» состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Михаил Малютин (34-12) сразится с бразильцем Фабиано Силвой да Консенсао (28-9-1).Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»Александр Емельяненко — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»«Советский спорт» дает прогноз на этот поединок.Возвращение Александра Емельяненко: вся информация о турнире WFCA 42Возвращение Александра Емельяненко: вся информация о турнире WFCA 42«Советский спорт» составил гид по бойцовскому шоу.Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (Опрос)27 сентября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам WFCA 42. В одном из главных поединков бойцовского вечера российский тяжеловес Александр Емельяненко (23 победы, 7 поражений) проведет бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса (39 побед, 19 поражений).
MMA
Нурмагомедов, Тайсумов и Сайтиев посетят турнир WFCA 42 в Москве, где подерется Александр Емельяненко
Футбол
Матч между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен с 28 на 27 октября
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Мы относимся с уважением к «ПСЖ», но у «Баварии» больше опыта в Лиге чемпионов
Футбол
Микель Ойарсабаль: «Зенит» – фаворит, но «Реал Сосьедад» едет в Россию с мыслями о победе
все новости
Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости