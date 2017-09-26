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Жердев подписал контракт с рижским «Динамо»

Источник:  ХК «Динамо» (Рига)Комментарии

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Николай Жердев стал игроком рижского «Динамо».

Ранее, нападающий по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», сыграв за команду всего лишь два матча в регулярном чемпионате КХЛ, и набрал 1 очко.

Контракт 32-летнего Жердева рассчитан на один год, сообщается в Twitter КХЛ.

Жердев выступал в НХЛ за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию».

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