Жердев подписал контракт с рижским «Динамо»
Источник: ХК «Динамо» (Рига)Комментарии
Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Николай Жердев стал игроком рижского «Динамо».
Ранее, нападающий по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», сыграв за команду всего лишь два матча в регулярном чемпионате КХЛ, и набрал 1 очко.
#dinamoriga sastāvu papildina uzbrucējs Nikolajs Žerdevs pic.twitter.com/fd8lsKp7IN— Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) 26 сентября 2017 г.
Контракт 32-летнего Жердева рассчитан на один год, сообщается в Twitter КХЛ.
Жердев выступал в НХЛ за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию».
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