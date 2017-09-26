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«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».

В составе победителей отличились Максим Шипин, Александр Шаров и Максим Якуценя. У «Салавата Юлаева» забивали Тему Хартиккайнен и Йоонас Кемппайнен.

«Трактор» набрал 22 очка и идет девятым на Востоке. У «Салавата Юлаева» 24 очка и второе место.

28 сентября «Салават Юлаев» на выезде сыграет с «Ладой». «Трактор» 30 сентября примет «Барыс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Трактор - Салават Юлаев - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Хартикайнен (Фёдоров, Ларсен), 11:06 (0:1). Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен), 23:56 (0:2). Шипин (Бородкин), 24:17 (1:2). Шаров (Бородкин, Мамаев), 28:06 (2:2). Якуценя (Гюнге, Щехура), 43:37 (3:2).

Место и дата

26 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция


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