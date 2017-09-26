«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».

В составе победителей отличились Максим Шипин, Александр Шаров и Максим Якуценя. У «Салавата Юлаева» забивали Тему Хартиккайнен и Йоонас Кемппайнен.

«Трактор» набрал 22 очка и идет девятым на Востоке. У «Салавата Юлаева» 24 очка и второе место.

28 сентября «Салават Юлаев» на выезде сыграет с «Ладой». «Трактор» 30 сентября примет «Барыс».

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