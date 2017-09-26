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«Ак Барс» выиграл в гостях у «Металлурга»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли на выезде «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у казанской команды отметились Владимир Ткачев и Андрей Попов. В составе магнитогорской команды отличился Ян Коварж.

В следующем матче «Ак Барс» 2 октября на своей площадке примет «Сибирь». «Металлург» 28 сентября сыграет дома с «Нефтехимиком».

Матч

Металлург Мг - Ак Барс - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы:

Ткачёв (Сидоров), 39:21 (0:1). Коварж (Мозякин), 48:33 (1:1). Попов (Глухов, Батыршин), 49:03 (1:2).

Место и дата

26 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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