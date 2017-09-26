«Ак Барс» выиграл в гостях у «Металлурга»

Хоккеисты «Ак Барса» переиграли на выезде «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у казанской команды отметились Владимир Ткачев и Андрей Попов. В составе магнитогорской команды отличился Ян Коварж.

В следующем матче «Ак Барс» 2 октября на своей площадке примет «Сибирь». «Металлург» 28 сентября сыграет дома с «Нефтехимиком».

