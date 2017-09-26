Петербургский «Зенит» обыграл «Факел» и одержал третью победу в Суперлиге
«Зенит» СПб в матче
4-го тура Суперлиги обыграл «Факел» со счетом 3:0.
Счет по сетам:
25:10, 25:17, 26:24.
Петербуржцы с 9 очками идут на третьем месте в турнирной
таблице Суперлиги. Команда из Нового Уренгоя с четырьмя баллами занимает
девятую строчку.
Напомним, в 5-м туре «Зенит» 30 сентября сыграет на выезде с
«Газпромом-Югрой», «Факел» в тот же день встретится в Казани с «Зенитом-Казань».
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