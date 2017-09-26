Петербургский «Зенит» обыграл «Факел» и одержал третью победу в Суперлиге

«Зенит» из Санкт-Петербурга уступил на выезде «Белогорью» со счетом 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 19:25).

Петербургский «Зенит» уступил «Белогорью», потерпев первое поражение в сезоне «Зенит» из Санкт-Петербурга уступил на выезде «Белогорью» со счетом 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 19:25).

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в первом туре российской Суперлиги со счетом 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:16, 15:13).

Константин Брянский: Игроки «Факела», игравшие в сборной, сильно опустошены Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ» Константин Брянский прокомментировал победу над новоуренгойским «Факелом» в первом туре российской Суперлиги со счетом 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:16, 15:13).

Корреспондент «Советского спорта» - о главной волейбольной премьере страны, которая прошла на улице Лавочкина.

Никаких нулей! «Динамо» и «Зенит» здорового человека выдали огненный матч Корреспондент «Советского спорта» - о главной волейбольной премьере страны, которая прошла на улице Лавочкина.

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Динамо» (Ленинградская область) в матче предварительного этапа Кубка России имени Константина Ревы в четырех партиях (25:18, 18:25, 25:23, 25:15).

Петербургский «Зенит» взял реванш у «Динамо-ЛО» в Кубке России «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Динамо» (Ленинградская область) в матче предварительного этапа Кубка России имени Константина Ревы в четырех партиях (25:18, 18:25, 25:23, 25:15).