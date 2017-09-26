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Петербургский «Зенит» обыграл «Факел» и одержал третью победу в Суперлиге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» СПб в матче 4-го тура Суперлиги обыграл «Факел» со счетом 3:0.

Счет по сетам: 25:10, 25:17, 26:24.

Петербуржцы с 9 очками идут на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги. Команда из Нового Уренгоя с четырьмя баллами занимает девятую строчку.

Напомним, в 5-м туре «Зенит» 30 сентября сыграет на выезде с «Газпромом-Югрой», «Факел» в тот же день встретится в Казани с «Зенитом-Казань».

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