«Автомобилист» в серии буллитов переиграл «Нефтехимик»
Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке переиграли «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:3.
В основное время заброшенными шайбами у хозяев отметились Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Дмитрий Мегалинский. У «Нефтехимика» точные броски на счету Александра Брынцева и Чеда Рау, оформившего дубль.
Решающий буллит на счету Ильи Крикунова.
В следующей игре «Автомобилист» 30 сентября на выезде сыграет с «Куньлунем». «Нефтехимик» 28 числа встретится в гостях с «Металлургом».
Матч
Автомобилист - Нефтехимик - 4:3 Б. (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Кинг (Бек), 6:35 (1:0). Михнов (Гареев), 21:30 (2:0). Ро (Ганзл), 26:29 (2:1). Мегалинский (Крикунов И.), 43:49 (3:1). Брынцев 47:10 (3:2). Ро 56:19 (3:3).
Победный буллит:
Крикунов И. - 4:3.
Место и дата
26 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция