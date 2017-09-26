«Автомобилист» в серии буллитов переиграл «Нефтехимик»

Хоккеисты «Автомобилиста» на своей площадке переиграли «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:3.

В основное время заброшенными шайбами у хозяев отметились Дуайт Кинг, Алексей Михнов и Дмитрий Мегалинский. У «Нефтехимика» точные броски на счету Александра Брынцева и Чеда Рау, оформившего дубль.

Решающий буллит на счету Ильи Крикунова.

В следующей игре «Автомобилист» 30 сентября на выезде сыграет с «Куньлунем». «Нефтехимик» 28 числа встретится в гостях с «Металлургом».