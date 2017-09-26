Каролина Плишкова, Винус Уильямс, Халеп и Свитолина сыграют на итоговом турнире WTA

Несколько теннисисток квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

Как сообщает официальный сайт WTA, в Сингапур поедут румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

Ранее стало известно, что участие в итоговом турнире WTA гарантировала себе испанка Гарбинье Муругуса.

Халеп в 2014 году доходила до финала в турнире WTA. Уильямс-старшая в пятый раз примет участие в соревнованиях, в 2008 году она стала его триумфатором. Плишкова второй раз завоевала право выступать в Сингапуре. Для украинки Свитолиной это будет дебют на турнире.

Турнир WTA в Сингапуре пройдет с 22 по 29 октября. Восемь теннисисток и восемь пар с наивысшим рейтингом по итогам сезона примут в нем участие.