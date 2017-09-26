Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каролина Плишкова, Винус Уильямс, Халеп и Свитолина сыграют на итоговом турнире WTA

Источник:  WTAКомментарии

Несколько теннисисток квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

Как сообщает официальный сайт WTA, в Сингапур поедут румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, украинка Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

Ранее стало известно, что участие в итоговом турнире WTA гарантировала себе испанка Гарбинье Муругуса.

Халеп в 2014 году доходила до финала в турнире WTA. Уильямс-старшая в пятый раз примет участие в соревнованиях, в 2008 году она стала его триумфатором. Плишкова второй раз завоевала право выступать в Сингапуре. Для украинки Свитолиной это будет дебют на турнире.

Турнир WTA в Сингапуре пройдет с 22 по 29 октября. Восемь теннисисток и восемь пар с наивысшим рейтингом по итогам сезона примут в нем участие.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касаткина разгромила вторую ракетку мира Халеп и вышла в третий круг турнира WTAРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Ухане, безоговорочно победив вторую ракетку мира Симону Халеп.Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA в КитаеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира WTA, который проходит в китайском Ухане.Павлюченкова поднялась на 15-е место в Чемпионской гонке WTAФиналистка турнира WTA в Токио Анастасия Павлюченкова переместилась на 15-е место в Чемпионской гонке WTAШарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTAВ первой двадцатке Чемпионской гонке WTA не произошло ни одного изменения. Чешская теннисистка Люси Шафаржова, дошедшая до полуфинала турнира в Квебеке, поднялась на четыре позиции и теперь занимает 21-е место.Киз и Стивенс вышли в финал US OpenСтали известны финалистки женского одиночного разряда четвертого в году турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.
Хоккей
«Ак Барс» выиграл в гостях у «Металлурга»
Хоккей
«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
Жердев подписал контракт с рижским «Динамо»
MMA
Александр Емельяненко: Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать
все новости
Элина Свитолина
Элина Свитолинавсе новости
Винус Уильямс
Винус Уильямсвсе новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
BNP Paribas WTA Finals Singapore
BNP Paribas WTA Finals Singaporeтаблицакалендарьстатистикатексты/новости