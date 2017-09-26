Жуан Жезус: Я уже играл с «Карабахом», сейчас они намного сильнее
Источник: Azerisport.comКомментарии
Защитник «Ромы» Жуан Жезус поделился ожиданиями от матча
против «Карабаха». Напомним, что командам предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Будет трудно с «Карабахом».
В Лондоне они проиграли с крупным счетом, поэтому эта встреча важна для них,
чтобы доказать, что счет был незакономерным. Они захотят нас обыграть, но и мы
приехали сюда с победой. Помню матч с «Карабахом», когда я выступал в «Интере».
Тогда нам удалось обыграть их у себя со счетом 2:0. Нынешний «Карабах» намного
сильнее. Будет гораздо сложнее их обыграть», - цитирует Жезуса Azerisport.
Матч «Карабах» - «Рома»
состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Москве.
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