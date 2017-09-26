Марко Верратти: Покупки Неймара и Мбаппе помогут «ПСЖ» вырасти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

- Каждый сезон важен, нельзя отделять один сезон от другого. Всегда надо стараться добиваться максимума, потому что любой сезон может стать незабываемым, а заканчивать год с сожалениями не очень приятно. Этот сезон завершится чемпионатом мира, но нам необходимо думать о завтрашнем матче, это очень важная игра для нашего клуба.



«ПСЖ» хочет добиться чего-то очень большого, и покупки Неймара и Мбаппе помогут нам вырасти. Но по дистанции надо двигаться от матча к матчу. У нас большие задачи, но это привычная ситуация. Нам повезло в ней оказаться, - передает слова Верратти официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча пройдет в среду, 27 сентября, на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21:45 по московскому времени.