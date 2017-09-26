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Полоз стал автором лучшего гола 11-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полоз стал автором лучшего гола 11-го тура РФПЛ
Фото: ФК «Зенит»

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 11-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз.

За его гол в ворота «Краснодара» проголосовали 24,7% читателей. Второе место занял полузащитник питерской команды Александр Ерохин, за его гол отдали свои голоса 15% читателей. Третье место занял хавбек «Урала» Алексей Евсеев, забивший гол в ворота «Тосно», – 12,9%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.

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