Полоз стал автором лучшего гола 11-го тура РФПЛ

На сайте «Советского спорта» завершилось голосование по выбору лучшего гола 11-го тура РФПЛ. Его победителем стал нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз.

За его гол в ворота «Краснодара» проголосовали 24,7% читателей. Второе место занял полузащитник питерской команды Александр Ерохин, за его гол отдали свои голоса 15% читателей. Третье место занял хавбек «Урала» Алексей Евсеев, забивший гол в ворота «Тосно», – 12,9%.

Полные итоги голосования и видео всех голов тура ЗДЕСЬ.