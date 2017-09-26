Мартен Фуркад понесет знамя сборной Франции в Пхенчхане

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад станет знаменосцем сборной Франции на ОИ-2018 в Пхенчхане.

Фуркад-знаменосец, а также олимпийская сборная Франции будут представлены публике 4 октября в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Франции.

29-летний француз в марте заявлял, что, скорее всего, Олимпиада-2018 станет последней в его карьере. Фуркад – 11-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион 2014 года в гонке преследования и индивидуальной гонке.