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WFCA собирается продлить контракт с Александром Емельяненко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская промоутерская компания WFCA собирается продлить контракт с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко независимо от того, как он проведет ближайший поединок.

Спортсмен сразится против бразильца Джеронимо дос Сантоса на турнире WFCA 42, который пройдет 27 сентября в Москве.

Как сообщили в организации, для Емельяненко уже есть несколько потенциальных соперников на будущее, но фамилий называть не стали. Известно, что это будут бойцы не из России.

Напомним, что контракт Александра Емельяненко с лигой WFCA на данный момент рассчитан на один поединок.

Голосование: Как завершится бой Александр Емельяненко – Джеронимо дос Сантос? (27 сентября, Москва)

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