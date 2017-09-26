WFCA собирается продлить контракт с Александром Емельяненко

Российская промоутерская компания WFCA собирается продлить контракт с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко независимо от того, как он проведет ближайший поединок.

Спортсмен сразится против бразильца Джеронимо дос Сантоса на турнире WFCA 42, который пройдет 27 сентября в Москве.

Как сообщили в организации, для Емельяненко уже есть несколько потенциальных соперников на будущее, но фамилий называть не стали. Известно, что это будут бойцы не из России.

Напомним, что контракт Александра Емельяненко с лигой WFCA на данный момент рассчитан на один поединок.