Агасси продолжит тренировать Джоковича в 2018 году

Андре Агасси останется тренером бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича в 2018 году. Об этом сообщает AP.

Ранее сербский теннисист прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, и стал работать с Агасси. Джокович не выступал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов из-за травмы локтя, которую он получил в четвертьфинальном матче Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом.

Джокович является двенадцатикратным победителем турниров Большого Шлема в одиночном разряде.