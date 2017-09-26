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Агасси продолжит тренировать Джоковича в 2018 году

Источник:  APКомментарии

Андре Агасси останется тренером бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича в 2018 году. Об этом сообщает AP.

Ранее сербский теннисист прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, и стал работать с Агасси. Джокович не выступал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов из-за травмы локтя, которую он получил в четвертьфинальном матче Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом.

Джокович является двенадцатикратным победителем турниров Большого Шлема в одиночном разряде.

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