Агасси продолжит тренировать Джоковича в 2018 году
Источник: APКомментарии
Андре Агасси останется тренером бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича в 2018 году. Об этом сообщает AP.
Ранее сербский теннисист прекратил сотрудничество с тренером Марианом Вайдой, и стал работать с Агасси. Джокович не выступал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов из-за травмы локтя, которую он получил в четвертьфинальном матче Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом.
Джокович является двенадцатикратным победителем турниров Большого Шлема в одиночном разряде.
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