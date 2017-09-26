Отстранение Квята, победы «Ак Барса» и «Трактора», допинг Мурзаканова. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Даниил Квят отстранен от
выступлений за «Торо Россо». Его заменит Пьер Гасли.
2. В КХЛ «Ак Барс» на выезде
обыграл «Металлург».
3. «Трактор» дома обыграл «Салават
Юлаев».
4. Российский боец UFC Азамат
Мурзаканов провалил допинг-тест.
5. Марат Измайлов ушел из «Арарата».
Текст дня: Мнение американского журналиста: «Игра Радулова далека
от гармонии. Что с ним?»
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