Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отстранение Квята, победы «Ак Барса» и «Трактора», допинг Мурзаканова. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Даниил Квят отстранен от выступлений за «Торо Россо». Его заменит Пьер Гасли.

2. В КХЛ «Ак Барс» на выезде обыграл «Металлург».

3. «Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев».

4. Российский боец UFC Азамат Мурзаканов провалил допинг-тест.

5. Марат Измайлов ушел из «Арарата».

Текст дня: Мнение американского журналиста: «Игра Радулова далека от гармонии. Что с ним?»


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ. «Металлург» уступил «Ак Барсу», «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и другие матчиРезультаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.Эркка Вестерлунд: Мы дали шанс «Трактору» и они его использовалиГлавный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).«Лада» в овертайме обыграла «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Сочи» завершился победой. Итоговый счет матча – 2:1.Казанское хамство. Скандальная победа «Ак Барса»Казанское хамство. Скандальная победа «Ак Барса»Команда Билялетдинова упрочила лидерство на Востоке, но какой ценой? После грубых приемов казанцев двое игроков «Магнитки» попали в больницуЗащитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна – на триСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.
Хоккей
«Ак Барс» выиграл в гостях у «Металлурга»
Хоккей
«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
Жердев подписал контракт с рижским «Динамо»
MMA
Александр Емельяненко: Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать
все новости
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости