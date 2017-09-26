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Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна – на три

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК «Амур» Яна Коларжа наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.3.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Амур» Томаша Зогорну наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Двойной Малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.25. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

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