Педро Энрике: Сделаем все, чтобы удачно сыграть с «Ромой»
Источник: Azerisport.comКомментарии
Полузащитник «Карабаха»
Педро Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ромой». Напомним, что командам
предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Я горд, что играю в Лиге
чемпионов за «Карабах». Это касается не только меня, но и для всей команды.
Здесь меня хорошо приняли. Завтра для нас будет сложная игра. Сделаем все,
чтобы на своем поле удачно сыграть», - цитирует Энрике Azerisport.
Матч «Карабах» - «Рома»
состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Москве.
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