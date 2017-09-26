Педро Энрике: Сделаем все, чтобы удачно сыграть с «Ромой»

Полузащитник «Карабаха» Педро Энрике поделился ожиданиями от матча с «Ромой». Напомним, что командам предстоит сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Я горд, что играю в Лиге чемпионов за «Карабах». Это касается не только меня, но и для всей команды. Здесь меня хорошо приняли. Завтра для нас будет сложная игра. Сделаем все, чтобы на своем поле удачно сыграть», - цитирует Энрике Azerisport.

Матч «Карабах» - «Рома» состоится 27 сентября и начнется в 19:00 по Москве.