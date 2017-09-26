Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити- : -Шахтер
Футбол  Севилья- : -Марибор
Футбол  Наполи- : -Фейеноорд
Футбол  Боруссия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лада» в овертайме обыграла «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Сочи» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1.

На 15-й минуте счет в матче открыл Алексей Мастрюков, который вывел «Ладу» вперед. Во втором периоде сравнял счет Симон Энеруд. В овертайме решающую шайбу провел Кирилл Капустин.

«Лада» набрала девять очков и занимает 13-е место на Востоке. У «Сочи» 24 очка и шестое место на Западе.

28 сентября «Лада» примет «Салават Юлаев», а «Сочи» 30 сентября дома сыграет с «Югрой».

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Лада - ХК Сочи - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Мастрюков (Скороходов), 14:27 (1:0). Энеруд (Уэллман, Хохлов), 33:04 (1:1). Капустин (Филатов), 61:00 (2:1).

Место и дата

26 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эркка Вестерлунд: Мы дали шанс «Трактору» и они его использовалиГлавный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).Казанское хамство. Скандальная победа «Ак Барса»Казанское хамство. Скандальная победа «Ак Барса»Команда Билялетдинова упрочила лидерство на Востоке, но какой ценой? После грубых приемов казанцев двое игроков «Магнитки» попали в больницуЗащитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна – на триСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.Кому в Нижнем Новгороде нужно «Торпедо» без дворца?Кому в Нижнем Новгороде нужно «Торпедо» без дворца?12 лет тому назад Валерия Шанцева, чему я был свидетелем лично, встречали на нижегородской земле с надеждой.Отстранение Квята, победы «Ак Барса» и «Трактора», допинг Мурзаканова. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
Хоккей
«Ак Барс» выиграл в гостях у «Металлурга»
Хоккей
«Трактор» дома обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
Жердев подписал контракт с рижским «Динамо»
MMA
Александр Емельяненко: Мне придется разочаровать Джеронимо. Ему не получится меня нокаутировать
все новости
ХК Сочи
ХК Сочикалендарьстатистика
Лада
Ладакалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости