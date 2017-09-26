«Лада» в овертайме обыграла «Сочи»

Эркка Вестерлунд: Мы дали шанс «Трактору» и они его использовали

Эркка Вестерлунд: Мы дали шанс «Трактору» и они его использовали Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).

Команда Билялетдинова упрочила лидерство на Востоке, но какой ценой? После грубых приемов казанцев двое игроков «Магнитки» попали в больницу

Казанское хамство. Скандальная победа «Ак Барса» Команда Билялетдинова упрочила лидерство на Востоке, но какой ценой? После грубых приемов казанцев двое игроков «Магнитки» попали в больницу

Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна – на три

Защитник «Амура» Коларж дисквалифицирован на пять матчей, Зогорна – на три Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после матча «Спартак» — «Амур» принял решение дисквалифицировать двух игроков хабаровского клуба.