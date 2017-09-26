«Лада» в овертайме обыграла «Сочи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Ладой» и «Сочи» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1.
На 15-й минуте счет в матче
открыл Алексей Мастрюков, который вывел «Ладу» вперед. Во втором периоде
сравнял счет Симон Энеруд. В овертайме решающую шайбу провел Кирилл Капустин.
«Лада» набрала девять очков
и занимает 13-е место на Востоке. У «Сочи» 24 очка и шестое место на Западе.
28 сентября «Лада» примет «Салават
Юлаев», а «Сочи» 30 сентября дома сыграет с «Югрой».
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Матч
Лада - ХК Сочи - 2:1 О.Т. (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Мастрюков (Скороходов), 14:27 (1:0). Энеруд (Уэллман, Хохлов), 33:04 (1:1). Капустин (Филатов), 61:00 (2:1).
Место и дата
26 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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