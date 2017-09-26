Эркка Вестерлунд: Мы дали шанс «Трактору» и они его использовали

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3).

– Мы дали шанс «Трактору» и они его использовали. Почему на воротах стоял Кареев? Он очень хороший вратарь и однажды он точно выиграет, сегодня не повезло. Второй гол выглядел лёгким, но это не так. Для вратаря это был тяжёлый момент.

Что просматривали в эпизоде со вторым голом? Мы обратили внимание арбитров, что там было шесть игроков на льду у соперника. Но это был не наш запрос, они сами хотели убедиться. Там было шесть игроков, но они были в допустимой зоне, - цитирует Вестерлунда официальный сайт уфимского клуба.