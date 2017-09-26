«Спартак» - «Ливерпуль». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые
составы команд в матче Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».
«Спартак»: Ребров, Джикия,
Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко, Фернандо, Пашалич, Самедов, Попов, Луис
Адриано.
«Ливерпуль»: Кариус,
Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах,
Мане, Фирмино.
Матч начнется в 21:45 по
Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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