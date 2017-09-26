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«Спартак» - «Ливерпуль». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем».

«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Таски, Кутепов, Ещенко, Фернандо, Пашалич, Самедов, Попов, Луис Адриано.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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