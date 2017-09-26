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Дмитрий Радченко: В 1992 году никакого страха не было. Мы просто прошли «Ливерпуль» и все

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко вспомнил противостояние с «Ливерпулем» в Кубке обладателей кубков в 1992 году.

- Я участвовал в матче «Спартака» с «Ливерпулем» в 1992 году, помню хорошо ту игру. Был напряженный матч, много болельщиков пришло. Нам удалось выиграть (4:2). Я забил в ответном матче на «Энфилде» (2:0). Конечно, этот стадион специальный, с большими традициями. Никакого страха не было: тогда мы обыгрывали «Реал», «Наполи» и «Фейноорд». Мы просто прошли их и все.

Шансы «Спартака?» Команда прибавляет и хочет играть. Ребята хотят показать себя. Матч с «Ливерпулем» - единственный шанс для многих. Каррера доказал, что он неплохой тренер, нужно ему доверять, - рассказал Радченко «Спорт FM».

Добавим, что встреча состоится во вторник, 26 сентября, на поле стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.

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