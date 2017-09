Квинси Промес: Сегодня я буду поддерживать «Спартак» с трибуны

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес будет болеть за свою команду на стадионе в матче с «Ливерпулем». Напомним, что он пропускает игру из-за травмы.

«Сегодня я буду с вами, парни, стоять (на трибунах) и поддерживать «Спартак», чтобы он победил», - написал Промес в твиттере и прикрепил видео с болельщиками «Спартака».

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

I'll be standing with you guys tonight, screaming our boys to victory 🔴⚪️ #QP10 #UCL #Spartak @fcsm_official @ChampionsLeague pic.twitter.com/FLDAFxQYk6