Стартовал второй сезон киберспортивной лиги «Битва корпораций»

Стартовал второй сезон киберспортивной лиги среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса — «Битва корпораций».



В новом сезоне примут участие 192 команды по шести дисциплинам: CS:GO, Dota 2, World of Tanks, FIFA 17, League of Legends и Hearthstone.



Регистрация откроется 18 сентября и продлится до 16 октября. Финал турнира состоится 11 ноября в Москве на киберспортивной площадке Cyberspace. Зарегистрировать свою команду можно по ссылке.



«Наша лига - это тот редкий случай, когда с мышкой в руках все равны. Наши турниры доказывают, что люди самых разных профессий хотят играть и хотят представлять свои компании на киберспортивных соревнованиях», — прокомментировал Игорь Шатунов, сооснователь «Битвы корпораций».



В первом сезоне «Битвы корпораций» приняли участие 144 команды. Полуфиналы и финалы турнира транслировались в онлайне и собрали более 750 000 просмотров.