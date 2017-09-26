«Реал» - «Боруссия». Стартовые составы
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Стали известны стартовые составы команд в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией».
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бэйл.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян, Шахин, Кастро, Гётце, Ярмоленко, Обамейянг, Филипп.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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