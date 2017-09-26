«Манчестер Сити» - «Шахтер». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые
составы команд в матче группового турнира Лиги чемпионов между «Манчестер Сити»
и «Шахтером».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер,
Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Силва, Сане, Де Брюйне, Жезус, Агуэро.
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец,
Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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