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«Наполи» - «Фейеноорд». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы команд в матче Лиги чемпионов между «Наполи» и «Фейеноорда».

«Наполи»: Пепе Рейна, Аллан, Хосе Кальехон, Жоржиньо, Дрис Мертенс, Марек Гамшик, Никола Максимович, Эльсеид Хюсай, Лоренцо Инсинье, Калиду Кулибали, Фаузи Гулям.

«Фейеноорд»: Бредли Джонс, Джеремая Сен-Жюст, Риджесиано Хапс, Ян-Ари ван дер Хейден, Жан-Поль Боэтьюс, Карим Эль-Ахмади, Тонни Вилена, Кевин Дикс, Стевен Бергхейс, Софьян Амрабат, Йенс Тоорнстра.

Матч начнется в 21:45 по Москве. 

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