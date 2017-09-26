«Наполи» - «Фейеноорд». Стартовые составы

Матс Хуммельс: В матче «ПСЖ» и «Баварии» победит тот, кто будет больше владеть мячом и эффективнее им распоряжаться

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.