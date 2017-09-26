Карло Анчелотти: Матч с «ПСЖ» важный, но не решающий

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». Напомним, что команды сыграют в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«В ПСЖ я провел великолепное время, у меня осталось много замечательных воспоминаний. Я хотел бы, чтобы моя команда завтра показала свою лучшую игру. Завтра нам предстоит важная игра. На данном этапе она не является решающей, но мы полны решимости выиграть группу



Мы должны показать уверенную игру как в обороне, так и в атаке. Мы должны найти хороший баланс и быть настороже при контратаках соперника», - цитирует Анчелотти официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.