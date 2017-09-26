Марко Верратти: Анчелотти - очень важный тренер в моей карьере
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти перед матчем с
«Баварией» в Лиге чемпионов ответил на вопросы журналистов. Он высоко оценил
главного тренера соперников Карло Анчелотти.
«Анчелотти - очень важный тренер в моей карьере. Я приехал сюда из серии В, и поначалу было нелегко. Он очень мне помог, зарядил уверенностью, когда все шло не лучшим образом.
Я
был очень молод и сыграл много матчей под его началом. Приездом Златана Ибрагимовича
и Тиаго Силвы «ПСЖ» тоже обязан Анчелотти. Это великий тренер, опыт которого
клубу в эти первые годы очень пригодился», - цитирует Верратти официальный сайт УЕФА.
Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и
начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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