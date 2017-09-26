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Марко Верратти: Анчелотти - очень важный тренер в моей карьере

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов ответил на вопросы журналистов. Он высоко оценил главного тренера соперников Карло Анчелотти.

«Анчелотти - очень важный тренер в моей карьере. Я приехал сюда из серии В, и поначалу было нелегко. Он очень мне помог, зарядил уверенностью, когда все шло не лучшим образом.

Я был очень молод и сыграл много матчей под его началом. Приездом Златана Ибрагимовича и Тиаго Силвы «ПСЖ» тоже обязан Анчелотти. Это великий тренер, опыт которого клубу в эти первые годы очень пригодился», - цитирует Верратти официальный  сайт УЕФА.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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