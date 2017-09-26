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Зинэтула Билялетдинов: Что сказал Захарчуку после матча? Пока ничего

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я считаю, что игра была хорошая. Команды показывали хороший хоккей. Я очень доволен своими ребятами. Они хорошо подготовились и добились результата.

Что сказал Захарчуку после матча? Пока ничего, – передает слова Билялетдинова официальный сайт клуба.

Напомним, что защитника казанцев Степана Захарчука удалили до конца игры за удар Александра Будкина.

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