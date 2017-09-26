Матс Хуммельс: В матче «ПСЖ» и «Баварии» победит тот, кто будет больше владеть мячом и эффективнее им распоряжаться

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». Напомним, что командам предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

«Матч будет тяжелым. Победителем выйдет тот, кто будет больше владеть мячом и эффективнее им распоряжаться. Франк Рибери - игрок, который нужен при особых матчах. Он всегда отдает всего себя. Мы счастливы, что он выступает в нашей команде», - цитирует Хуммельса официальная группа «Баварии» Вконтакте.

Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



