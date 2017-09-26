Матс Хуммельс: В матче «ПСЖ» и «Баварии» победит тот, кто будет больше владеть мячом и эффективнее им распоряжаться
Источник: ФК «Бавария»Комментарии
Защитник «Баварии» Матс
Хуммельс поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ». Напомним, что командам
предстоит сыграть в рамках группового турнира Лиги чемпионов.
«Матч будет тяжелым. Победителем выйдет тот, кто будет больше владеть мячом и эффективнее им распоряжаться. Франк Рибери - игрок, который нужен при особых матчах. Он всегда отдает всего себя. Мы счастливы, что он выступает в нашей команде», - цитирует Хуммельса официальная группа «Баварии» Вконтакте.
Матч «ПСЖ» - «Бавария» состоится 27 сентября и
начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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