Илья Воробьев: У одного защитника лицо похоже на другое место

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- «Ак Барс» с победой. Потеряли мы пару защитников, заканчивали в четыре с половиной. У одного защитника лицо похоже на другое место, - передает слова Воробьева официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, что защитника казанцев Степана Захарчука удалили до конца игры за удар Александра Будкина.