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Илья Воробьев: У одного защитника лицо похоже на другое место

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- «Ак Барс» с победой. Потеряли мы пару защитников, заканчивали в четыре с половиной. У одного защитника лицо похоже на другое место, - передает слова Воробьева официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, что защитника казанцев Степана Захарчука удалили до конца игры за удар Александра Будкина.

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