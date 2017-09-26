Кавани сказал Неймару: «Думаешь, ты Месси?»
Источник: El PaisКомментарии
Стали известны некоторые
подробности конфликта между нападающими «ПСЖ» Неймаром и Эдинсоном Кавани.
Как сообщает испанское
издание El Pais, Кавани во время конфликта в раздевалке после
матча с «Лионом» сказал Неймару: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?».
Напомним, уругваец отказался предоставить партнеру право на исполнение пенальти, после чего не смог переиграть голкипера «ткачей» Антони Лопеша. По информации французских СМИ, после игры в раздевалке «ПСЖ» Кавани и Неймар едва не подрались. Конфликт погасил капитан команды Тиаго Силва. Позднее в прессе появились сведения о том, что Неймар требует от руководства клуба продать Кавани.
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