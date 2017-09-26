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Team Secret квалифицировалась на SL i-League Invitational Season 3

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Team Secret выиграла европейскую квалификацию к minor-турниру SL i-League Invitational Season 3.

В финале отборочных коллектив обыграл команду OG со счетом 2:0.

Прямые приглашения на чемпионат получили Team Liquid и Newbee. Ранее на чемпионат пробились Mineski, Natus Vincere, SG e-sports, Vici Gaming и compLexity Gaming. Таким образом, определились все участники финальной стадии турнира.

SL i-League Invitational Season 3 пройдет с 12 по 15 октября в Киеве на «Киев Киберспорт Арена». Призовой фонд соревнований составит 300 000 долларов.

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