Team Secret квалифицировалась на SL i-League Invitational Season 3

Team Secret выиграла европейскую квалификацию к minor-турниру SL i-League Invitational Season 3.



В финале отборочных коллектив обыграл команду OG со счетом 2:0.



Прямые приглашения на чемпионат получили Team Liquid и Newbee. Ранее на чемпионат пробились Mineski, Natus Vincere, SG e-sports, Vici Gaming и compLexity Gaming. Таким образом, определились все участники финальной стадии турнира.



SL i-League Invitational Season 3 пройдет с 12 по 15 октября в Киеве на «Киев Киберспорт Арена». Призовой фонд соревнований составит 300 000 долларов.