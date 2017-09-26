Массимилиано Аллегри: Гарантирую, что Матюиди и Пьянич сыграют с «Олимпиакосом»
Главный тренер «Ювентуса»
Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом». Напомним,
что команды сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Я еще не решил, каких
четырех игроков использовать впереди. Игуаин – не проблема для «Ювентуса».
Проблема была бы, если бы он не играл за «Ювентус». К счастью, мы играем каждые
три дня и ротация в таких условиях естественна. И каждый рано или поздно не
попадет в состав. Гонсало просто должен делать то, что и всегда. И не больше.
Справа в защите все просто.
Или Стураро сыграет справа, а Барцальи – в центре, или Барцальи будет справа, а
Бенатия – в центре. Гарантирую, что Матюиди и Пьянич сыграют с «Олимпиакосом».
Маркизио все еще травмирован, Хедира только начал тренироваться, а Бентанкур –
единственный, кто может остаться в запасе», - цитирует Аллегри Football Italia.
Матч «Ювентус» - «Олимпиакос»
состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.