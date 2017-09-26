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Массимилиано Аллегри: Гарантирую, что Матюиди и Пьянич сыграют с «Олимпиакосом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом». Напомним, что команды сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Я еще не решил, каких четырех игроков использовать впереди. Игуаин – не проблема для «Ювентуса». Проблема была бы, если бы он не играл за «Ювентус». К счастью, мы играем каждые три дня и ротация в таких условиях естественна. И каждый рано или поздно не попадет в состав. Гонсало просто должен делать то, что и всегда. И не больше.

Справа в защите все просто. Или Стураро сыграет справа, а Барцальи – в центре, или Барцальи будет справа, а Бенатия – в центре. Гарантирую, что Матюиди и Пьянич сыграют с «Олимпиакосом». Маркизио все еще травмирован, Хедира только начал тренироваться, а Бентанкур – единственный, кто может остаться в запасе», - цитирует Аллегри Football Italia.

Матч «Ювентус» - «Олимпиакос» состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.

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