Андреа Барцальи: Матч с «Олимпиакосом» очень важен для определения победителя группы
Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи
поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом». Напомним, что команды сыграют в
групповом турнире Лиги чемпионов.
«Лига чемпионов – это конечная
цель для любого игрока. Думаю, что завтрашний матч будет иметь очень важное
значение для определения победителя группы. Нам очень важно победить. После
этого матча мы подумаем о других играх, но сейчас нам важно взять три очка.
Любопытно, что у нас
получится в седьмом сезоне в Лиге чемпионов. Мы верим в себя, и каждый из нас
чувствует себя важным для клуба. В этом году «Ювентус» прибавил. Нас ждет
сложная кампания, но мы надеемся достичь своих целей», - цитирует Барцальи Football Italia.
Матч «Ювентус» - «Олимпиакос»
состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.