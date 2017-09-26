Андреа Барцальи: Матч с «Олимпиакосом» очень важен для определения победителя группы

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом». Напомним, что команды сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это конечная цель для любого игрока. Думаю, что завтрашний матч будет иметь очень важное значение для определения победителя группы. Нам очень важно победить. После этого матча мы подумаем о других играх, но сейчас нам важно взять три очка.

Любопытно, что у нас получится в седьмом сезоне в Лиге чемпионов. Мы верим в себя, и каждый из нас чувствует себя важным для клуба. В этом году «Ювентус» прибавил. Нас ждет сложная кампания, но мы надеемся достичь своих целей», - цитирует Барцальи Football Italia.

Матч «Ювентус» - «Олимпиакос» состоится 26 сентября. Начало в 21:45 по Москве.