Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 1Ливерпуль
Футбол  Манчестер Сити2 : 0Шахтер
Футбол  Севилья3 : 0Марибор
Футбол  Наполи3 : 1Фейеноорд
Футбол  Боруссия1 : 3Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Челси» подтвердил переход Диего Косты в «Атлетико»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

На официальном сайте «Челси» появилась информация, которая подтверждает переход Диего Косты в «Атлетико».

Сообщается, что Диего Коста сегодня согласовал условия перехода в «Атлетико». Его трансфер в испанский клуб состоится 1-го января 2018 года. В составе «Челси» нападающий дважды стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок лиги. Диего Коста провел за «синих» 120 матчей и забил 59 голов, став лучшим бомбардиром в каждом своем сезоне в «Челси».  

Напомним, что из-за конфликта с главным тренером «Челси» Антонио Конте Коста не сыграл в нынешнем сезон ни разу. Ранее Конте сообщил 28-летнему футболисту, что не рассчитывает на него. Ранее с 2010 по 2014 год Коста уже выступал за «Атлетико» и выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, Кубок Испании и дважды Суперкубок УЕФА.

Напомним также, что «Атлетико» сообщил о переходе Косты еще 21 сентября.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер «Карабаха» раньше не считал «Рому» фаворитом группы ЛЧГлавный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов заявил, что раньше не считал итальянскую «Рому» фаворитом группы C.Возвращение Косты может повлиять на переход Гризманна в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему является главной целью «Манчестер Юнайтед».«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?«Атлетико» – «Челси». Симеоне против Конте – кто окажется сильнее?Делаем прогноз на один из самых интересных матчей Лиги чемпионов.«Возвращение Косты – настоящий позор». Фабрегас недоволен решением «Челси»«Возвращение Косты – настоящий позор». Фабрегас недоволен решением «Челси»Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал возвращение Диего Косты в мадридский «Атлетико».Антонио Конте: Мы должны очень хорошо подготовиться к матчу с «Атлетико»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
Главные новости
Футбол
«Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футбол
«Бешикташ» обыграл «РБ Лейпциг»
Футбол
«Монако» дома уступил «Порту»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Шахтер»
Футбол
«Наполи» обыграл «Фейеноорд»
Футбол
«Севилья» разгромила «Марибор» в матче Лиги чемпионов
Футбол
«Реал» обыграл в гостях «Боруссию», «Тоттенхэм» разгромил АПОЭЛ
Футбол
«Челси» подтвердил переход Диего Косты в «Атлетико»
Футбол
Кавани сказал Неймару: «Думаешь, ты Месси?»
Футбол
Квинси Промес: Сегодня я буду поддерживать «Спартак» с трибуны
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы