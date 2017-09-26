«Челси» подтвердил переход Диего Косты в «Атлетико»

На официальном сайте «Челси» появилась информация, которая подтверждает переход Диего Косты в «Атлетико».

Сообщается, что Диего Коста сегодня согласовал условия перехода в «Атлетико». Его трансфер в испанский клуб состоится 1-го января 2018 года. В составе «Челси» нападающий дважды стал чемпионом Англии, а также выиграл Кубок лиги. Диего Коста провел за «синих» 120 матчей и забил 59 голов, став лучшим бомбардиром в каждом своем сезоне в «Челси».

Напомним, что из-за конфликта с главным тренером «Челси» Антонио Конте Коста не сыграл в нынешнем сезон ни разу. Ранее Конте сообщил 28-летнему футболисту, что не рассчитывает на него. Ранее с 2010 по 2014 год Коста уже выступал за «Атлетико» и выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, Кубок Испании и дважды Суперкубок УЕФА.

Напомним также, что «Атлетико» сообщил о переходе Косты еще 21 сентября.